В Минздраве анонсировали регистрацию новых систем тестирования на коронавирус

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В течение нескольких суток будут зарегистрированы несколько новых тест-систем на коронавирус, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня завершены испытания, сейчас идет оформление документов по выпуску новой тест-системы для тестирования пациентов уже автоматическим способом. И сегодня на процедуре регистрации находятся еще около трех тест-систем.(...) Все тесты на сегодняшний день регистрируются в течение суток-двух максимум", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета по борьбе с коронавирусом.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова уточнила, что в пятницу будет зарегистрирована новая тест-система, которая сократит анализ на COVID-19 до 2,5 часов по методу ПЦР.

"Мы поменяли алгоритм, мы увеличили количество лабораторий, мы провели учет всей приборной базы страны, не зависимо от формы собственности, которая привлечена и может быть привлечена к проведению. И определились с производителями и их объемами на сегодняшний и перспективный период", - сказала Попова на президиуме координационного совета по противодействию коронавирусу.

"Сегодня будет зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении", - сказала Попова.

Разработки АФК "Система"

Между тем структура ПАО АФК "Система" - ООО "Система-Биотех" - направила во Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники документы для регистрации теста на коронавирус, говорится в сообщении АФК. Компания отмечает, что тест позволяет практически со 100-процентной точностью выявлять заражение коронавирусом в течение двух часов.

В АФК рассчитывают, что регистрация теста завершится в течение нескольких дней.

Источник, знакомый с ходом испытаний и регистрационных процедур, рассказал "Интерфаксу", что в рамках научно-исследовательской программы в многопрофильную больницу в Коммунарке на этой неделе было направлено 5 тыс. экспериментальных образцов тест-системы.

"Проведение анализа не требует специфического оборудования и сложного обучения сотрудников, риск заражения которых при этом сведен к минимуму (что очень важно, учитывая острую нехватку специалистов данного профиля). Таким образом, тестирование на коронавирус можно осуществлять практически в любой медицинской лаборатории и быстро масштабировать работу по тестированию на другие регионы", - сообщил управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, слова которого приведены в релизе.

Также "Система-Биотех" на следующей неделе намерена подать документы для регистрации системы экспресс-анализа на COVID-19, которая определяет наличие вируса за 30 минут и может использоваться в аэропортах, на рабочих местах и др.