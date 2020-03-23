Московский противочумный центр сможет подтверждать диагнозы COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что помимо ведомственного научного центра "Вектор" право на подтверждение коронавирусного диагноза в России получит московский противочумный центр и 15 организаций Роспотребнадзора в регионах.

На базе противочумного центра создан новый современный референс-центр ПЦР-диагностики коронавируса (методом полимеразной цепной реакции - ИФ), заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник.

В течение следующей недели число центров для подтверждения диагнозов будет расширено за счет 15 научных организаций Роспотребнадзора в российских регионах. "То есть мы сокращаем "плечо" для референс-оценки полученных результатов, в том числе и в медицинской службе", - пояснила Попова.

Ранее в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что диагноз коронавирус будет ставиться по первичному положительному тесту, полученному в московской лаборатории. Образцы больше не будут отправлять из Москвы на проверку в новосибирский центр "Вектор".