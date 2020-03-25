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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Две лаборатории в Москве и Петербурге начнут проводить тесты на COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Крупные частные лаборатории будут подключены к тестированию на коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Две такие лаборатории - в Москве и Петербурге - приступают к проведению тестов уже сегодня.

Как сообщила Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу, "вовлекая все лаборатории в эту работу, мы дали поручение Роспотребнадзору организовать их взаимодействие со службой, обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты".

Именно Роспотребнадзор должен обеспечить контроль за биобезопасностью тех лиц, которые работают с материалом.

С конца января по настоящее время в России проведено 193 тыс. исследований, оно ведется в том числе на базе региональных государственных лабораторий.

"Заявилась 141 лаборатория по 79 субъектам РФ. Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что в этот перечень также включены 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства, в которых могут тестироваться граждане.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 163 человека.

Москва Петербург Татьяна Голикова

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