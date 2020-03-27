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Минздрав обещал подготовить дополнительные 13 000 коек для больных COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В больницах по всей России для заразившихся коронавирусом готовятся 13 000 коек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общее число коек при этом увеличится в два раза.

Пандемия коронавируса

Он добавил, что с учетом новых клинических рекомендаций сформирована потребность в лекарственных препаратах.

"Соответственно плановые потребности размещаются сегодня у производителей, большинство из них - отечественные", - добавил он.

По официальным данным на утро 27 марта, в России было выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом, умерли трое заразившихся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что инфекция распространяется спокойно, без взрывного роста числа заболевших.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что Россия за счет упреждающих действий выиграла время для борьбы с COVID-19, и это позволяет ей применять самые эффективные меры, которые уже используют другие государства.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Минздрав Михаил Мурашко Михаил Мишустин Анна Попова

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