Песков счел преждевременным говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Говорить о продлении нерабочих дней стране в связи с коронавирусом пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу ему напомнили о заявлении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о возможности продления нерабочей недели (30 марта - 5 апреля), объявленной главой государства. В связи с этим Пескова спросили, рассматривается ли в Кремле возможность ее пролонгации в случае пика заболеваемости вирусом.

"Во-первых, еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. И давайте сначала наступят, и мы будем смотреть за динамикой распространения заболеваемости. То есть пока преждевременно говорить что-то про федеральный уровень," - сказал Песков.

Он подтвердил, что решение будет приниматься, исходя из ситуации.