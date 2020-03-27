Песков рассказал об особенностях нерабочей недели в России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил особенности следующей недели, которую Владимир Путин объявил нерабочей.

"Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию работы на следующей неделе в одном очень важном аспекте: мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на "удаленке", будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе", - сказал Песков.

"Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы по максимуму снизить контакты между людьми", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Например, предприятия "оборонки", имеющие обязательный (непрерывный) цикл работы - исходим из того, что они будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа - они не только не запрещаются на следующей неделе, но они приветствуются", - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, в России объявлена нерабочая неделя в период с 28 марта до 5 апреля.