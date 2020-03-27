"Победа" объявила о приостановке всех рейсов на два месяца

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 апреля до 31 мая приостанавливает операционную деятельность, сообщила журналистам представитель компании.

С 1 апреля лоукостер приостановит выполнение регулярных рейсов по всем направлениям. Мера принята в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, сказала представитель перевозчика.

Приостановка операционной деятельности "позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", добавила она.

"Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное - это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", - заявил через представителя генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Всем пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая "Победа" обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщили в компании.

Ранее на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты из Москвы по всем своим зарубежным направлениям: в города Германии, Турции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, а также в Дубай и армянский Гюмри.

Ранее стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.