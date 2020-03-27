Отельеры попросили господдержки из-за закрытия российских курортов до 1 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские отельеры попросили у Роспотребнадзора разъяснений в связи с решением закрыть российские курорты с 28 марта по 1 июня. Они также просят господдержки, без которой за это время исчезнет половина рынка, сообщил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Правительство 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с коронавирусом. Предполагается, что на закроются горнолыжные трассы и объекты массового отдыха и горнолыжные трассы. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении будут изолированы до окончания срока путевки.

Эксперты ОСИГ уже обращались в правительство с предложением ввести отсрочку, а не налоговые каникулы.

"Если ничего не предпринять, то за два месяца простоя мы потеряем половину рынка индустрии гостеприимства и всех сотрудников", - подчеркнул Волков.

В качестве поддержки отрасли он предложил ввести потребкооперацию для реорганизации гостиничного бизнеса и эффективные инвестиции средств граждан.

Санаторно-курортный комплекс России потеряет более 1,5 млн клиентов и более 32 млрд рублей только во втором квартале 2020 года, заявил, в свою очередь, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"По итогам года эти цифры могут составить более 4,6 млн человек и доходов на сумму более 106 млрд рублей. В этой связи РСТ просит включить в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4), наряду с гостиницами и турбизнесом", - сказал он.

По его словам, курорты нередко являются целыми городами.