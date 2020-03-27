В РФ создали аппарат ИВЛ, помогающий дышать четырем пациентам одновременно

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство создало прибор искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющие одновременно помогать четырем пациентам. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире Первого канала в пятницу.

"Учреждением Федерального медико-биологического агентства, прежде всего центра Бурназяна и его реанимационной службой, и Госкорпорацией "Ростех" - корпорацией "Швабе" удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов", - сказала Скворцова.

"Отличается эта система от зарубежных аналогов тем, что российские разработчики создали бактерицидные фильтры. Один фильтр расположен перед входом в прибор и, таким образом, позволяет не заразить сам прибор, а другой - в шланге, ведущем к каждому пациенту. Он позволяет обеспечить 99,9% защиты от бактерий и от вирусов", - рассказала она.

Скворцова отметила, что данная система является универсальной, "она подходит к любой модели искусственной вентиляции легких и даже к дыхательно-наркозному аппарату". "Она совместима и с отечественными, и с зарубежными аппаратами ИВЛ", - добавила глава ФМБА.

"Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку в Лыткарино. За апрель месяц будет разработано 80 тыс. комплектов. С мая переходим на мощность 200 тысяч таких комплектов в месяц. Это значит, с учетом наличия всех аппаратов ИВЛ во всех субъектах РФ, мы сможем помочь абсолютно всем регионам, клиникам, которые имеют реанимационные отделения", - пообещала Скворцова.

"Самое главное, что это безопасная, что обеспечено фильтрами, и под контролем персонифицированного мониторинга производящаяся вентиляция", - сказала Скворцова.

Она также рассказала, что в понедельник открывается клиника ФМБА на 250 коек, которая накануне была полностью освобождена от плановых пациентов, она будет работать только с больными коронавирусом.

"Здесь у нас исходно 36 реанимационных коек, 36 аппаратов ИВЛ. Данная система позволит нам увеличить объем до 150. Таким образом, 50% коек в этой клинике будут правильно вентилироваться и спасать больных", - пояснила Скворцова.