Mercedes F1 откроет доступ к чертежам разработанных ею аппаратов ИВЛ

Такие аппараты позволяют проводить вентиляцию легких без интубации

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Великобритании команда гонок "Формулы-1" Mercedes F1 объявила, что намерена разместить в открытом доступе чертежи разработанных ею новейших аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте "Формулы-1".

Цель этого шага - помочь в борьбе против пандемии коронавируса COVID-19.

Речь идет об аппаратах, обеспечивающих режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Их в команде разработали специально для лечения в Великобритании пациентов, госпитализированных после заражения коронавирусом COVID-19.

Аппараты Mercedes F1 позволяют проводить вентиляцию легких без интубации. При этом не требуется перемещать пациентов в отделение интенсивной терапии.

Британские власти оформили заказ на 10 тыс. таких аппаратов. На заводе Mercedes в центральной части Англии их собирают по 1 тыс. штук в день. Для этого на заводе используют аппаратуру, которая обычно используется для производства деталей для гоночных машин.

Аппарат ИВЛ был разработан в конце марта специалистами Mercedes, занимающимися двигателями для болидов "Формулы-1". Им помогали британские специалисты по медицине.