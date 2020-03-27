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Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины от коронавируса COVID-19, собранной генно-инженерным способом. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире Первого канала в пятницу.

"Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения", - сказала Скворцова.

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По ее словам, готовую к применению вакцину от коронавируса можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев.

Она отметила, что агентство проводит доклинические исследования, после чего планируется разрабатывать вакцину в Институте вакцин и сывороток ФМБА в Санкт-Петербурге.

"Мы планируем к июлю завершить все испытания и перейти в фазу регламентированных доклинических исследований. Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года - первом квартале следующего", - уточнила она.

ФМБА  Вероника Скворцова

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