За два дня в Петербурге нашли 22 нарушителей карантина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и полиция 25 и 26 марта провели в Санкт-Петербурге рейды для обнаружения нарушителей режима самоизоляции, прибывших из-за границы.

В ходе рейдов установлены 22 человека, нарушающих карантин, в их отношении изданы постановления об изоляции. Двадцать человек отправили под медицинское наблюдение в обсерватор на базе пансионата "Заря" в Курортном районе Петербурга, еще два человека с с признаками ОРВИ помещены в инфекционную больницу имени Боткина, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Дежурные группы полиции по патрулированию нарушений режима самоизоляции собирают информацию круглосуточно. Налажено взаимодействие с региональным подразделениям Роспотребнадзора и представителями других ведомств.

В Роспотребнадзоре в свою очередь напомнили, что вернувшиеся из-за границы горожане обязаны сообщить о своем прибытии на горячую линию 112 и по телефону поликлиники по месту жительства, а также пройти 14-дневную изоляцию. Это можно сделать в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации.