ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению,схему разработал научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России с учетом китайского и французского опыта.

Также ФМБА России ведет работу "по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем", приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

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