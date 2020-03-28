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Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц

Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц
Площадь Искусств в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Туристический оператор компании "Библио-Глобус" с пятницы вывозит из Сочи туристов, которые прибыли на курорт по турпутевкам, сообщил агентству "Интерфакс" представитель организатора поездок.

"У кого в турпакетах был оплачен трансфер, мы (Библио-Глобус) их самостоятельно эвакуируем. Те, кто сами приезжали, самостоятельно должны покинуть город", - подчеркнул представитель туроператора. По его словам, туристы, которые решили остаться до окончания турпутевки, переходят на самостоятельное питание.

Туристка Яна Пардо рассказала агентству, что накануне вечером руководство Фонда "Талант и успех" сообщило об отказе в питании в отеле "Сигма Сочи", а управляющий отелем посоветовал туристам купить еду в ближайшем магазине.

"Мы не знаем, как уехать из Сочи. Покупали билет на самолет за 6 тысяч рублей. Сейчас он стоит на вылет из Сочи в Москву 32 тысячи", - посетовала туристка.

В аэропорту Сочи агентству сообщили, что "в ближайшие дни из Сочи запланирован вылет порядка 30 московских рейсов ежедневно". "Скопления людей в аэропорту, по данным на 9 утра 28 марта, не наблюдается", - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Сочи с 28 марта закрыли курорты, санатории, пансионаты, отели, гостиницы, парки, ТРЦ и все предприятия общепита. В городе-курорте введен режим повышенной готовности.

Сочи

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