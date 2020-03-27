Полицейские в Сочи сопроводили в больницу москвичку, не желавшую лечиться от COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Сочи помогли медикам препроводить в инфекционную больницу города москвичку с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

В дежурную часть городского УВД поступило сообщение о россиянке, прибывшей недавно из-за границы и отказавшейся выполнять требования медиков о госпитализации, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в пятницу.

Сотрудники полиции оперативно приехали к пациентке домой. После переговоров со стражами порядка женщина была госпитализирована.

Как сообщалось, москвичка приехала в Сочи переждать пандемию коронавируса после своей поездки в Лондон. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у нее анализ на коронавирус, экспресс-тест показал положительный результат.

Москвичку госпитализировали в инфекционную больницу Сочи, однако врачи отпустили ее домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ подтвердил у нее коронавирусную инфекцию.

Женщина заперлась в своем доме в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи (территория нового городского округа Сириус) и не желала открывать дверь медикам и сотрудникам правоохранительных органов, сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

Между тем обстановка в инфекционной больнице города-курорта, по данным очевидцев, накаляется. "Пациенты с коронавирусом и подозрением на опасную инфекцию изолированы в отдельном здании. Периодически мы видим, как больные кричат о помощи из окон медучреждения и просят выпустить их", - рассказал агентству один из очевидцев.