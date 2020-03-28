Священники Петербурга провели крестный ход для избавления от вируса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Священники Санкт-Петербурга объехали город с иконой, чтобы избавиться от "морового поветрия", сообщила в субботу пресс-служба патриарха Кирилла.

Точки маршрута напоминают крест, рассказал руководивший поездкой протоиерей Димитрий Василенков. В дороге читали акафист Иверской иконе Божией Матери. С этой иконой священники объехали Санкт-Петербург. Первой точкой маршрута стала Александро-Невская лавра. В ходе крестного хода его участники посетили шесть храмов, в каждом из которых служился молебен "об избавлении от морового поветрия".

Иверская икона Божией Матери написана на Афоне. Обычно она находится в Благовещенском храме на 5-й Советской улице.

Поездку организовали по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Ранее власти города запретили посещать религиозные объекты. Храмы Санкт-Петербурга объявили, что не остановят служение, несмотря на запрет.

Из-за угрозы коронавируса РПЦ составила текст молитвенных прошений, которые читают в храмах страны.