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Храм в "Матросской тишине" в Москве откроют к Пасхе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Новый храм на территории СИЗО "Матросская тишина" в Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в среду в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Полностью храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" планируют подготовить к Пасхе (19 апреля 2020 года), отметил председатель ведомства Олег Антосенко

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В 2018 году патриарх Кирилл освятил закладной камень тюремного храма. Его прообразом стали Спасо-Преображенская церковь и храм Покрова на Нерли, построенные в XII веке. Храм возведен на добровольные пожертвования прихожан.

Ранее начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз сообщал, что новые храмы могут появиться в СИЗО в Южном Медведково, в Печатниках и в СИЗО "Капотня". Отдельные храмы уже есть в СИЗО "Бутырка" и "Водник". "Эта работа уже проводится, чтобы в каждом изоляторе был отдельно стоящий храм", - отмечал Мороз.

"Программа-200", предусматривающая строительство и реконструкцию 200 небольших православных церквей во всех административных округах Москвы, за исключением Центрального, стартовала в 2010 году и реализуется на благотворительные пожертвования.

Матросская тишина ФСИН РПЦ

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