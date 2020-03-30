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Три первых случая заражения коронавирусом подтверждены в Омске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Омске у семьи из трех человек, прилетевшей из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Омичи прилетели 15 марта рейсом S7 2563, после чего семья находилась на домашнем карантине. Взятый на десятый день тест на коронавирус оказался положительным, зараженные были помещены в специальный бокс инфекционной больницы.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Установлены лица, имевшие контакт с этой семьей. В настоящее время все они находятся в режиме изоляции, говорится в сообщении.

В минувшие выходные в Омск прибыли еще два рейса из Таиланда с 610 омичами. У всех замерили температуру и взяли данные о месте пребывания на карантине. Двое пассажиров после осмотра из аэропорта отправились в обсервацию.

На сегодняшний день в Омской области под домашним наблюдением находятся 6 265 человек, 21 омич - в стационаре инфекционной больницы. В это число входят и трое с подтвердившимся диагнозом.

В России по состоянию на воскресенье было подтверждено более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, из них свыше тысячи - в Москве.

Омск Омская область

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