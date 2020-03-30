Замминистра здравоохранения посоветовал на карантине делать планку, растяжку и танцевать

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Олег Салагай напомнил тем, кто оказался в самоизоляции или на карантине о рекомендации ВОЗ выделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям. В своем телеграм-канале он посоветовал больше ходить по дому, стоять, делать растяжку, "планку" и танцевать.

Чиновник считает, что дни на карантине нужно проводить "не лежа на диване", а с пользой для здоровья. Он отметил, что рекомендации ВОЗ можно выполнять даже дома, без спортивного инвентаря.

Он посоветовал самоизолированным делать "активные перерывы в течение дня". "Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, "планку" или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела".

По словам Салагая, онлайн, в том числе на YouTube есть большой выбор курсов по физической активности на разный возраст и уровень физической подготовки.

"Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону", - написал он.

Также чиновник рекомендовал больше стоять, чем сидеть и в идеале вставать раз в полчаса ненадолго. Еще он посоветовал осваивать техники расслабления и концентрации: "глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома".

Наконец, он посоветовал людям больше пить и есть больше овощей и фруктов и меньше сладкого, соленого и жирного.

В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции, жителям регионов рекомендовали не выходить из домов без крайней необходимости. В Мурманской области власти в понедельник объявили, что с полудня вводится режим "сидим дома" для всей территории региона, с 29 марта его вводили только для Кировска и Апатитов.