Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:01Заразились
на 29.03В России 1 534+270В мире 720 117+59 411

Замминистра здравоохранения посоветовал на карантине делать планку, растяжку и танцевать

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Олег Салагай напомнил тем, кто оказался в самоизоляции или на карантине о рекомендации ВОЗ выделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям. В своем телеграм-канале он посоветовал больше ходить по дому, стоять, делать растяжку, "планку" и танцевать.

Пандемия коронавируса

Чиновник считает, что дни на карантине нужно проводить "не лежа на диване", а с пользой для здоровья. Он отметил, что рекомендации ВОЗ можно выполнять даже дома, без спортивного инвентаря.

Он посоветовал самоизолированным делать "активные перерывы в течение дня". "Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, "планку" или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела".

По словам Салагая, онлайн, в том числе на YouTube есть большой выбор курсов по физической активности на разный возраст и уровень физической подготовки.

"Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону", - написал он.

Также чиновник рекомендовал больше стоять, чем сидеть и в идеале вставать раз в полчаса ненадолго. Еще он посоветовал осваивать техники расслабления и концентрации: "глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома".

Наконец, он посоветовал людям больше пить и есть больше овощей и фруктов и меньше сладкого, соленого и жирного.

В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции, жителям регионов рекомендовали не выходить из домов без крайней необходимости. В Мурманской области власти в понедельник объявили, что с полудня вводится режим "сидим дома" для всей территории региона, с 29 марта его вводили только для Кировска и Апатитов.

Олег Салагай Москва Московская область Мурманская область

Новости по теме

Новости

Дмитрий Гудков вышел из партии "Гражданская инициатива"

Изоляцию по COVID-19 в понедельник снимут с месторождения "Газпрома" в ЯНАО

"Ведомости" на этой неделе не будут выпускать бумажную версию

Правительство одобрило усиление наказания для нарушителей карантина

Мишустин призвал регионы брать пример с московского карантина

В Госдуме отметили риски поправок о расширении полномочий правительства

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок

Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России

Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');