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Большинство жителей России изменили свой образ жизни из-за коронавируса

Большинство жителей России изменили свой образ жизни из-за коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Большинство россиян проявляют осторожность и не выходят из дома без крайней необходимости в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса, следует из данных опроса, проведенного специалистами сайта стопкоронавирус.рф.

Опрос проводился с вечера 29 марта по утро 30 марта в официальных каналах сайта в Viber (более 2 876 000 подписчиков) и Telegram (почти 16 000 подписчиков).

Согласно данным исследования, четверть респондентов из канала в Telegram не покидают свои дома (25% опрошенных), а более половины делают это только в случае крайней необходимости (65% опрошенных).

Еще 7% признались, что ведут привычный образ жизни, но стали внимательнее относиться к гигиене - чаще моют руки и носят маски в общественных местах.

Небольшое число опрошенных (3%) заявили, что не соблюдают никаких правил.

Опрос в Viber дал схожую картину: 21% подписчиков канала стопкоронавирус.рф в Viber уже полностью перешли на режим самоизоляции. 68% выходят из дома только по неотложным делам. 8% не поменяли свои распорядок, но носят маску и чаще моют руки.

И только 2% подписчиков заявляют, что продолжают жить, не соблюдая никаких мер предосторожности.

Всего в опросе с 16:30 воскресенья до 9:00 понедельника в Telegram проголосовали более 7 тысяч человек, в Viber 322,2 тысячи.

Россия

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