Мишустин призвал регионы брать пример с московского карантина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах.

"Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

В ближайшие дни будет разработана специальная система пропусков, выходить можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.