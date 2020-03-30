Военкоматы подготовились к приему призывников в условия коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сборные пункты военкоматов во время весеннего призыва оборудовали специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной, сообщает газета "Известия".

"Для предотвращения распространения заболевания эти пункты перешли на особый режим работы. В них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших", - сообщили в издании.

По его данным, призывники, прибывшие на пункт для отправки в части, будут находиться "в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами".

"Молодые люди, у которых симптомы будут выявлены на сборных пунктах или по дороге в войска, станут объектом заботы медиков", - пишет газета.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников, отправляющихся в войска этой весной, протестируют на коронавирус. Кроме этого, по прибытии в части, их изолируют на срок не менее двух недель.

В ходе прошлогоднего весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало военное ведомство. В рамках осенней призывной кампании, начавшейся 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.