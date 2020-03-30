Путин подписал указ о призыве-2020

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле-июле 2020 года.

Согласно указу, призыв будет осуществлен с 1 апреля по 15 июля и будет распространяться на граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Призыв, согласно документу, охватит 135 тыс. человек.

В соответствии с указом, в эти же сроки будет проведено увольнение с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

Он также сообщал, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. По его словам, большинство призывников отправят в войска в мае-июне, перед отправкой их проверят на инфицирование COVID-19. До военной службы допустят только тех молодых людей, у кого не выявят заражения новой инфекцией, добавил министр.