Глава "Росатома" уточнил данные о зараженном коронавирусом сотруднике

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В "Росатоме" пока только у одного сотрудника первый тест на коронавирус дал положительный результат, сейчас ожидаются результаты второго теста. Об этом в видеообращении зааявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Очень важно подчеркнуть, что этот сотрудник не имел контактов среди коллег, и сразу вернувшись в страну из-за рубежа, отправился на карантин", - добавил он.

В департаменте коммуникаций "Росатома" "Интерфаксу" уточнили, что заразился не сотрудник главного офиса корпорации, а сотрудница корпоративной академии и уже около недели назад.

Компания "Северсталь" подтвердила, что коронавирусом заразился один из топ-менеджеров, который из Москвы приехал в командировку в Череповец.

27 марта источник "Интерфакса" сообщил, что сотрудник администрации ПАО "Газпром", недавно вернувшийся из-за границы, получил положительный анализ на коронавирус. Кроме того, с 20 марта 20 вахтовиков с Бованенковского месторождения "Газпрома" были изолированы после того, как выяснилось, что они летели в одном самолете с пассажиром, зараженным коронавирусом. У вахтовиков инфекции не нашли.