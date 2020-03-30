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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:01Заразились
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"Северсталь" подтвердила первый случай COVID-19 у своего топ-менеджера

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Топ-менеджер "Северстали" и его жена заразились коронавирусом, подтвердила компания, ссылаясь на московский референс-центр. В минувшую пятницу компания сообщила, что они госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Пандемия коронавируса

Пара приехала в Череповец из Москвы, у топ-менеджера это была командировка. Их госпитализировали с базы отдыха "Торово".

В пятницу "Северсталь" сообщила, что заболевших изолировали, тех, кто с ними контактировал - тоже. ""Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом", - отмечали в пресс-службе.

В Череповце и во всей Вологодской области ввели карантин и дополнительные ограничительные мероприятия. Закрыты все объекты с массовым пребыванием людей (в том числе ТРЦ, кафе и рестораны), за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения. Приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Жители региона по возвращении из-за границы должны самоизолироваться на две недели.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, ее флагманский актив - "Череповецкий металлургический комбинат". Основной владелец компании - Алексей Мордашов (77,02% акций). В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Северсталь Алексей Мордашов Череповец Москва Вологодская область

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