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Российские аэропорты зафиксировали падение пассажиропотока на 60%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты РФ по состоянию на 29 марта фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Как уточняется, динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

По состоянию на 23 марта МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 региональных аэропортов РФ на 40% год к году.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. До этого ограничения касались отдельных направлений, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США.

МАА Шереметьево Домодедово Внуково

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