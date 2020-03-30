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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье

Она страдала от сахарного диабета и ранее перенесла инфаркт

Хроника коронавируса. Март.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим, больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в 2019 году инфаркт", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что врачами был оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти женщину не удалось, она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили 119 случаев заболевания Covid-19.

Подмосковье

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