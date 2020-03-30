Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 302 в 35 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник. Всего вирус обнаружен в 71 регионе страны.

За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек с коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев заражения, как и ранее, отмечено в Москве - 212. На втором месте впервые оказалась Республика Коми с 15 новыми заболевшими, на третьем - Петербург (восемь новых случаев). В Подмосковье семь новых случаев, в Бурятии - пять, в Архангельской области - четыре. По три новых случая зафиксированы в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.

По два новых случая обнаружены во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях. По одному новому случаю в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.

Между тем, всего в России выздоровело 66 человек после перенесенного COVID-19, добавили в штабе. Это число выросло за сутки за счет двух выписанных пациентов в Калининградской и Мурманской областях.