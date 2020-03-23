Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне поддержки рынков мировыми ЦБ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро дорожают на Московской бирже в понедельник вечером; несмотря на усиление темпов падения цен на нефть рубль лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине благодаря действиям ведущих мировых центробанков по поддержке финансовых рынков.

Курс доллара США составил 80,24 руб. в 19:00, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,41 руб., подорожав на 1,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 62,39 копейки - до 83,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, заметная разница в темпах снижения к доллару и евро объясняется падением котировок доллара на глобальном рынке после того, как ФРС США объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

Кроме того, Федрезерв запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Демократы и республиканцы приблизились к заключению соглашения о масштабном пакете мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса, его размер составит около $2 трлн, сказал министр финансов Стивен Мнучин. "Я думаю, мы очень близки", - приводит его слова CNBC. Мнучин отметил, что Сенату необходимо одобрить этот законопроект в понедельник.

Конгресс обсуждает окончательные детали масштабного пакета стимулов, направленного на поддержку экономики США на фоне распространения коронавируса COVID-19.

В воскресенье сенаторы-демократы заблокировали прохождение законопроекта, который на тот момент предусматривал помощь в размере $1,3 трлн, и переговоры продолжились.

Мнучин также заявил, что у правительства есть возможность купить доли в американских компаниях. Глава Минфина США сказал, что вместе с ФРС работает над тем, чтобы обеспечить рынку доступ к ликвидности в размере $4 трлн.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торговая сессия понедельника началась с ослабления курса рубля относительно доллара до 81,495 руб. "Причиной столь сильного снижения в начале дня стало падение цены на нефть марки Brent ниже значимой отметки $25. В дальнейшем российская валюта поднималась выше уровня 80 руб. за доллар вслед за нефтяными контрактами. Во второй половине дня среди инвесторов возросли положительные ожидания стабилизации цен на финансовых рынках на фоне действий американских властей по поддержке экономики страны. ФРС США объявила о неограниченных мерах по вливанию ликвидности, а Сенат США предлагает налоговые послабления для домохозяйств с доходами ниже $100 тыс. в год. На наш взгляд, данные меры носят точечный характер и вряд ли в краткосрочной перспективе могут привести к нормализации спроса на нефть, падение стоимости которой оказывает давление не только на российский рубль, но и на весь глобальный фондовый рынок. Профицит предложения может усилиться во втором квартале 2020 года, что продолжит оказывать давление на рубль", - отметил Союнов.

"После того, как Федеральная резервная система США объявила сегодня о фактически неограниченном QE - регулятор будет покупать бумаги в таком объеме, в котором потребуется и столько, сколько нужно - на рынки вернулась турбулентность. Понятно, что ФРС тушит пожар деньгами. Что ж, имеет право. Нефть начала было отскок, но снова вернулась под давление. Все-таки конъюнктура относительно распространения коронавируса тут имеет большее значение, чем что-либо другое", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Поддержку рублю также оказывают продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила и сделки по покупке правительством доли ЦБ в Сбербанке, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат марта.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России и Минфин 19 марта заявили о начале конвертации валюты из Фонда национального благосостояния в рамках сделки по покупке правительством доли ЦБ в Сбербанке. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

ЦБ с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. 19 марта в рамках упреждающих мер ЦБ РФ продал валюту на 13,66 млрд рублей.

"В ближайшее время можно ожидать увеличения предложения валюты на внутреннем рынке, что несколько ограничит дальнейшее укрепление доллара выше 80 руб. Так, Банк России продолжает наращивать продажу валюты, увеличив 19 марта объемы интервенций с 7,7 млрд до 13,7 млрд рублей. Все последние действия регулятора, включая итоги пятничного заседания и риторику ЦБ, предполагают, что в ближайшей перспективе регулятор сконцентрируется исключительно на валютных интервенциях для смягчения ситуации на валютном рынке, и в ближайшее время объемы продажи валюты со стороны ЦБ могут только расти. Кроме того, в среду российскому рынку предстоят перечисления крупных налоговых платежей, и участники рынка, по всей видимости, будут использовать уровень 80+ рублей за доллар для продажи валюты в рамках подготовки к платежам в бюджет", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники рынка продолжают отслеживать данные по распространению эпидемии коронавируса в мире. По состоянию на 03:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 329 тыс. 924 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 14 тыс. 512 человек, поправились более 95 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции - провинции Хубэй скончались 3,144 тыс., заболели 67,8 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло примерно на 10 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют более 35 тыс. человек. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 35 тыс. 211 зараженных, 471 из них умерли.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами, что власти РФ контролируют ситуацию с коронавирусом, в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах; всего в России 438 заболевших. По словам Мишустина, правительство совместно с ЦБ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются вечером в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени снизилась на 5,34%, до $25,34 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 5,2%, до $26,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 3,31% - до $21,88 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $22,63 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%. При этом в марте нефть WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по московскому времени до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 марта на 2,8372 рубля, до 80,8815 руб. за доллар, и увеличил курс евро на 2,5498 рубля, до 86,705 руб. за евто.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 2,1977 рубля по отношению к пятнице и составил 80,5817 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,6003 рубля и составил 80,39 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 183,681 млн, из которых $799,988 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 383,693 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,3232 рубля, до 86,3784 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 1,726 рубля и составил 86,2899 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR564,665 млн, из которых EUR326,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,909 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 23 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 605,4 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 605,4 млрд рублей) в среднем по ставке 5,92% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 8 б.п. - до 6,14% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 6,5% годовых, ставка на срок 3 месяца понизилась на 1 б.п. - 6,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 6,67% годовых.

"На внутреннем межбанковском рынке Банк России продолжает проводить депозитные операции "тонкой настройки", пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок. В понедельник ЦБ увеличил лимит на депозитном аукционе "овернайт" еще на 150 млрд рублей (до 700 млрд рублей) по сравнению с пятницей", - отмечает Кравченко.