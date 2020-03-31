"Справедливая Россия" временно откажется от политики из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" с 31 марта приостановила политическую работу из-за коронавируса и займется тем, что будет помогать гражданам, медикам и волонтерам, объявил лидер партии Сергей Миронов.

Он выразил уверенность, что страна и народ "все выдержит, и мы мужественно перенесем все эти лишения, выйдем, не только победив эту заразу, коронавирус, но и с укрепленной экономикой, с солидарным обществом".