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ЛДПР попросит Мишустина "на государственном уровне" не дать россиянам растолстеть

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU -Думская фракция ЛДПР попросит премьер-министра Михаила Мишустина "на государственном уровне" принять меры и повысить физическую активность людей, оказавшихся в самоизоляции из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Иначе после победы над эпидемией ""многие люди получат лишний вес и целый букет заболеваний", заявил член фракции, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что это предложение фракция передаст Мишустину во вторник, когда он будет встречаться с лидером фракции Владимиром Жириновским и другими высокопставленными представителями ЛДПР.

"Домашняя изоляция, которая введена в Москве, области и в других регионах, негативно сказывается на здоровье людей", - считает Дегтярев.

Он напомнил, что спортивные учреждения в городе закрыта, перемещение людей ограничено, их физическая активность снизилась "в разы".

27 марта Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения для людей на вынужденном карантине. В частности, ВОЗ рекомендует ходить по периметру помещений или на месте, делать перерывы на энергичные разминки, уборку дома, работу в саде или игры с детьми. Организация также предложила больше времени проводить стоя, учиться правильно дышать для расслабления, правильно питаться и не пить алкоголь.

30 марта эти рекомендации повторил замминистра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, физической активности нужно уделять не меньше 150 минут в неделю.

Эпидемия одиночества

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Михаил Мишустин правительство ЛДПР Михаил Дегтярев Минздрав ВОЗ

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