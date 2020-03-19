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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

КПРФ перенесла на 7 ноября форум к 150-летию Ленина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - КПРФ перенесла международный форум по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина с апреля на 7 ноября из-за коронавируса, но в целом праздник не отменяет, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Пандемия коронавируса

Форум решено перенести "по просьбе европейских делегаций", которые из-за ограничений в авиасообщении не смогут приехать.

"Год юбилейный, нам дано согласие провести его в Кремлёвском дворце", - отметил Зюганов. По его словам, приехать на форум согласились "более 140 делегаций".

"Что касается всех местных мероприятий, то они продолжаются. Это касается и нашей информационно-пропагандистской работы, работы членских, ветеранских, комсомольских организаций", - заверил лидер КПРФ.

17 марта в Севастополе стартовал автомобильный марш-эстафета по 123 городам боевой и трудовой славы бывшего СССР.

КПРФ Геннадий Зюганов Кремль Владимир Ленин

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