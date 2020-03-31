Депутаты приняли поправки о 5 годах тюрьмы за распространение фейков об эпидемиях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в трех чтениях поправки об уголовном наказании за публичное распространение фейковых сведений, в том числе об эпидемиях; согласно этому документу, самое суровое наказание за такое преступление - до пяти лет тюрьмы.

Так, УК РФ предлагается дополнить новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Подобное наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Согласно законопроекту, обстоятельствами, угрожающими жизни и безопасности граждан, признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий.

Такие обстоятельства повлекли или могут повлечь человеческие жертвы, причинить вред здоровью людей и природе, приветс к значительным материальным потерям и нарушить условия жизнедеятельности населения, отмечается в документе.

Также вводится другая новая статья 207.2 о наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от 1,5 млн рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта закона, предусматривающего уголовные штрафы до 2 млн руб. или лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантина. Этот документ также был принят Госдумой в трех чтениях во вторник.