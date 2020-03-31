Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 30.03В России 2 337+803В мире 782 365+62 248

СК начал проверку после слов протоиерея Смирнова о "бесплатных проститутках"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют, содержится ли экстремизм в словах протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах в гражданском браке, которых он назвал "бесплатными проститутками".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "вчера в отношении Смирнова органами Следственного комитета по Юго-Западному административному округу Москвы начата доследственная проверка по признакам статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, 16 февраля Смирнов в одном из кафе на улице Обручева сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без заключения брака, с "бесплатными проститутками".

Как сообщалось, 17 февраля адвокат из Владивостока Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием привлечь Смирнова (глава патриаршей комиссии по делам семьи) за это публичное высказывание.

"Подано мною заявление о привлечении протоирея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по ст. "клевета", а также ст. "оскорбление" (КоАП), так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по ст. "занятие проституцией", - написал Чихунов на своей странице в фейсбуке.

"Считаю своим долгом встать на защиту чести и достоинства женщин России, которых оскорбили представители РПЦ, а также оклеветали", - добавил он.

16 февраля Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" заявил: "У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает".

18 февраля он заявил, что спокойно относится к просьбам провести прокурорскую проверку его высказывания о гражданских женах. "Для меня звонок из прокуратуры - это обычная история. Меня там все знают", - сказал священник на пресс-конференции в Москве.

Со своей стороны заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва призвал протоиерея Димитрия Смирнова "употреблять термины по назначению". "Вовсе не обязательно использовать броские слова, чтобы быть понятым и услышанным. Хотя, наверное, слышимость будет сильнее. А вот с пониманием наоборот", - написал епископ 17 февраля в своем телеграм-канале.

Дмитрий Смирнов

Новости по теме

Новости

Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС

Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Минтруда предложило до октября устанавливать инвалидность заочно

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина на семь лет

Госдума приняла поправки об ужесточении наказания юрлиц за фейки о пандемии

За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Число вылечившихся от COVID-19 в Москве увеличилось до 70 человек

Число вылечившихся от COVID-19 в Москве увеличилось до 70 человек

Жительницу Кузбасса оштрафуют за фейк о смерти пациента от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');