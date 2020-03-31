СК начал проверку после слов протоиерея Смирнова о "бесплатных проститутках"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют, содержится ли экстремизм в словах протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах в гражданском браке, которых он назвал "бесплатными проститутками".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "вчера в отношении Смирнова органами Следственного комитета по Юго-Западному административному округу Москвы начата доследственная проверка по признакам статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, 16 февраля Смирнов в одном из кафе на улице Обручева сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без заключения брака, с "бесплатными проститутками".

Как сообщалось, 17 февраля адвокат из Владивостока Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием привлечь Смирнова (глава патриаршей комиссии по делам семьи) за это публичное высказывание.

"Подано мною заявление о привлечении протоирея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по ст. "клевета", а также ст. "оскорбление" (КоАП), так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по ст. "занятие проституцией", - написал Чихунов на своей странице в фейсбуке.

"Считаю своим долгом встать на защиту чести и достоинства женщин России, которых оскорбили представители РПЦ, а также оклеветали", - добавил он.

16 февраля Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" заявил: "У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает".

18 февраля он заявил, что спокойно относится к просьбам провести прокурорскую проверку его высказывания о гражданских женах. "Для меня звонок из прокуратуры - это обычная история. Меня там все знают", - сказал священник на пресс-конференции в Москве.

Со своей стороны заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва призвал протоиерея Димитрия Смирнова "употреблять термины по назначению". "Вовсе не обязательно использовать броские слова, чтобы быть понятым и услышанным. Хотя, наверное, слышимость будет сильнее. А вот с пониманием наоборот", - написал епископ 17 февраля в своем телеграм-канале.