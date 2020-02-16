В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.

"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму", - заявил "Интерфаксу" в воскресенье замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что "статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной".

Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".

"Церковь ещё раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности, которую закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством", - отметил собеседник агентства.

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал он.