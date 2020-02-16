Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

КультураПротоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками"Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками"Читать подробнее

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.

"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму", - заявил "Интерфаксу" в воскресенье замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что "статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной".

Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".

"Церковь ещё раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности, которую закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством", - отметил собеседник агентства.

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал он.

РПЦ Димитрий Смирнов

Новости по теме

Новости

Кудрин пообещал проверить меры помощи ВИЧ-инфицированным в связи с фильмом Дудя

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Главный детский гематолог Румянцев попросился в отставку после 42 лет службы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Калининградский стрелок умер в больнице

Источник назвал причину стрельбы в Калининграде

Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Лавров призвал отказаться от культивирования фантома российской угрозы

Капитан-украинец задержанного в Азовском море судна признал факт браконьерства

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');