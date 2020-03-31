Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Документ предоставляет правительству право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при ЧС.

В пояснительной записке к закону указано, что он, в частности, разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.

Что еще может кабмин

Также правительство также получает возможность координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень причин возникновения данной ситуации дополнен "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Кроме того, принятый закон разрешает в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих" ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Кабмин также получит право регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правительство получило право в 2020 году осуществлять госзакупки у единственного поставщика, а также вносить изменения в сроки исполнения контракта и его цены, если его исполнение стало невозможным в связи с коронавирусом.

Кроме того, правительство наделяется правом "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Такие изменения предлагается внести в действующий закон о несостоятельности.