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В Кремле объяснили новые полномочия правительства объявлять режим ЧС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что правительство должно обладать расширенными полномочиями в условиях борьбы с коронавирусом, поскольку главный штаб находится в кабинете министров.

"Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, зачем правительство наделять правом вводить режим чрезвычайной ситуации, если такое право есть у президента.

Соответствующее решение приняла Госдума РФ.

"Президент обладает этими и целым набором иных полномочий. Безусловно, он может это сделать де юре и де-факто, и действительно, вся полнота информации стекается к нему, но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства, и штаб возглавляет премьер Мишустин, собственно работает днем и ночью", - сказал Песков.

Дмитрий Песков

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