Минобрнауки отвергло возможность отмены всех экзаменов России из-за пандемии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в качестве рабочего сценария в России не рассматривается отмена всех экзаменов.

Об этом он сказал в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК). Так министр ответил на вопрос ведущей Тины Канделаки о том, существует ли вероятность, что в этом году отменят все экзамены.

27 марта глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом.

Сроки дополнительных экзаменов в вузах сдвинут

Кроме того, в ходе программы "Диалог" Фальков также заявил, что для вузов, которые помимо ЕГЭ требуют сдачу дополнительных испытаний, сроки таких экзаменов сдвинут.

"Абсолютно верно! Будем делать перенос сроков. Сегодня базово у нас документы на поступление в вуз уже сейчас можно сдавать не позднее 20-го. В прежней жизни так всегда выглядело - после 20-го июня вузы должны были начать прием документов. Сейчас мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать, - на 2-3 или 4 недели (позже сдавать вступительные экзамены - ИФ), в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ", - сказал глава Минобрнауки.

Сроки волн зачисления в вузы также будут сдвинуты, тем не менее, зачислить всех планируется ко второй половине августа и начать учебный год вовремя - 1 сентября. План может быть скорректирован в зависимости от эпидситуации, добавил Фальков.

"Мы поймем это в зависимости от развития ситуации. Давайте поживем, переживем сейчас апрель. И посмотрим, какая динамика. Потому что оценки даже компетентных специалистов (по ситуации с коронавирусом - ИФ) пока еще разнятся", - сказал министр.

Вузы должны начать прием документов от абитуриентов для поступления в вузы не позднее 20 июня. Массовый прием документов на очную форму обучения обычно приходится на вторую половину июня, когда завершены ЕГЭ и получены на руки все результаты.

В июле обычно организуются вступительные испытания (в вузы, где ЕГЭ недостаточно) и обработка поступивших документов. Затем проходят две волны зачисления: неконкурсное зачисление для льготников в конце июля и затем основная волна - в начале августа.

Еще до решения о переносе ЕГЭ Фальков допускал, что и вступительные экзамены и в целом сроки приемной кампании в вузах будут перенесены. Он отмечал, что все будет зависеть от решений по срокам ЕГЭ.

В России задумались о возможности дистанционной защиты дипломов из-за коронавируса

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России не улучшится, Минобрнауки прорабатывает возможность защиты выпускных квалификационных работ в вузах в дистанционном режиме, также заявил Фальков.

"Да, по апрелю станет ясно. Но прорабатываем, конечно, вариант с дистанционным (дистанционной защитой - ИФ)", - отметил министр. Так он ответил на вопрос о том, будет ли дистанционной защита дипломов.

Если власти примут решение провести защиты дистанционно, рассматривается возможность применения технологии распознавания лиц.

"Самым слабым местом здесь является как и, кстати, и недоверие к системе дистанционного образования, почему? Самое слабое место, то есть это механизмы, позволяющие понять, а с той стороны сидит человек, он отвечает, он сам отвечает, или это вообще он сидит или нет", - сказал Фальков.

"Как это все решить? Вот система распознавания лиц", - отметил министр. По его словам, эта система "скоро станет нормой в системе высшего образования", причем "случится это все достаточно быстро".

"Мы ведем уже переговоры с одной из крупных российских компаний. Есть апробированные практики. У нас выбора не будет. У нас не будет выбора. А потом это станет нормой. Не повсеместной, ну нормой", - сказал министр науки и высшего образования.