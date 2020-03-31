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Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно, первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая волна зачисления - 24 августа. Поэтому мы рассчитываем, что 1 сентября, при нормальном сценарии, все студенты, поступившие в вузы, выйдут на занятия", - сказал Фальков в эфире Первого канала.

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Вузы должны начать прием документов от абитуриентов для поступления в вузы не позднее 20 июня. Массовый прием документов на очную форму обучения обычно приходится на вторую половину июня, когда завершены ЕГЭ и получены на руки все результаты. В июле обычно организуются вступительные испытания (в вузы, где ЕГЭ недостаточно) и обработка поступивших документов.

Вузы, которые имеют право на проведение дополнительных испытаний, обычно заканчивают прием документов около 10 июля, остальные вузы - около в районе 25-26 июля.

Затем проходят две волны зачисления: неконкурсное зачисление для льготников в конце июля и затем основная волна - в начале августа.

В этом году сроки начала ЕГЭ сдвинуты. В связи с этим расширяются сроки зачисления и, как следствие, сроки дополнительных вступительных испытаний, говорил ранее Фальков.

Валерий Фальков

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