Коронавирус расширил полномочия российского правительства. Обзор

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Региональные власти вслед за московскими вводят на своих территориях режим "полной самоизоляции" жителей из-за пандемии коронавируса COVID-2019. Тем временем парламентарии экстренно наделили правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), но с такими нюансами, что впору говорить о посягательстве на прерогативы главы государства.

Эксперты понимают порыв, но не могут понять, зачем могла понадобиться такая правовая конфигурация. Кроме того, она создает риск размывания ответственности между разными уровнями власти.

Совершенно естественно

Менее недели потребовалось парламентариям в условиях пандемии коронавируса для принятия закона, наделяющего правительство правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по всей стране.

Инициатором новаций было правительство. Уже после принятия закона публично обнародовал свою позицию Кремль. "Поскольку основной штаб (по борьбе с COVID-19 - ИФ) работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суть в деталях

Есть разные специальные правовые режимы для защиты населения, они условно дифференцируются в зависимости от масштаба, характера и последствий возникновения чрезвычайных обстоятельств или угроз их наступления, объясняет советник коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Армен Джагарян. Наиболее жесткий - чрезвычайное положение (ЧП) - вводится президентом.

ЧП предусматривает ограничения на свободу передвижения, на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств; особый порядок продажи, приобретения и распределения продовольствия, предметов первой необходимости и т.д.

Но поправки, которые дают новые полномочия правительству, "перетаскивают" в режим ЧС часть ограничений, которые присущи только ЧП. Это и свобода перемещений, которую ограничивает введение режима "самоизоляции", и ограничение на 90 дней оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями - при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Границы стираются

Наделение правительства правом устанавливать обязательные для выполнения в условиях ЧС правила как для граждан, так и для организаций несут серьезную опасность дальнейшего стирания границ между разными спецрежимами, считает Джагарян. "Такие меры будут носить ограничительный характер, предполагать отступления от обычного порядка осуществления прав и свобод. Тем самым снижается уровень гарантирования конституционных прав", - опасается он.

В свою очередь управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай отмечает, что документ "представляется своевременным и вызван чрезвычайной ситуацией". Но он несколько обеспокоен некоторым смешением режимов ЧС и ЧП. "Попытка [их] приравнивания приводит к снижению уровня гарантий для частных лиц и "приватизации" власти президента России, что недопустимо", - говорит Тай.

А партнер юрфирмы "Пепеляев Групп" Илья Болотнов не видит ничего предосудительного в новой компетенции кабмина. "Применительно к текущей ситуации с коронавирусом, вероятно, правительство резервирует за собой право прямого запрета на оборот, к примеру, на случай образования дефицита в каких-то регионах. В текущих тревожных условиях сложно назвать наличие такого права неразумным или чрезмерным инструментом. Ведь главное, как всегда, как им будут пользоваться на практике", - рассуждает Болотнов.

Но эксперты не понимают, зачем понадобился такой режим. "Из-за возникновения перекрестной компетенции правительства РФ, региональных и местных органов создается угроза размывания ответственности за ситуацию, когда, в частности, власти на местах могут не реагировать, ожидая решений сверху", - считает Джагарян.