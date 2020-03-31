Даты отправки призывников в войска в России сдвинут из-за пандемии COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Из-за ситуации с коронавирусом скорректированы даты отправки в войска новобранцев в ходе начинающегося 1 апреля весеннего призыва, сообщила газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", - говорится в публикации.

В интервью "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский сообщил, что российские военные будут доставлять к местам службы будущих солдат-срочников в масках, а по прибытии в воинскую часть новобранцы пройдут двухнедельный карантин.

Обязательный карантин для будущих срочников

Он сообщил, что новобранцы будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским населением. На время двухнедельного карантина будущих срочников разместят отдельно от остальных военных, питание и обучение для них также будет организованно отдельно, добавил Бурдинский.

Он заявил, что контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, температуру им будут измерять не реже трех раз в сутки. "Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь", - сказал начальник управления Генштаба.

Он сообщил также, что предусмотрены меры по раннему выявлению и изоляции заболевших военнослужащих в пути следования к месту прохождения службы.

"Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено", - сказал Бурдинский.

Срочников из Коми и ЯНАО призывать не будут

Начальник управления Генштаба ВС РФ также рассказал, что весенний призыв в этом году пройдет в 83 регионах России, срочников не будут призывать в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

В двух упомянутых регионах "призывные мероприятия проводятся только осенью", - пояснил Бурдинский. "Есть и такие регионы, где именно этот - весенний - призыв будет единственным. В соответствии с законодательством один раз в год - с 1 мая по 15 июля - призываются на военную службу молодые люди из пяти регионов РФ. Это Якутия, Забайкалье, Камчатка, Хабаровский край, а также Чукотка, сказал Бурдинский.

По его словам, данная практика обусловлена "физико-географическими условиями указанных регионов".

"Антикоронавирусные" мероприятия в войсках

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 135 тыс. граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля. В соответствии с указом, в эти же сроки уволят с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

20 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. "В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал тогда министр.

Все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин, заявил 20 марта Шойгу.

Сборные пункты военкоматов перешли на особый режим работы, в них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших, сообщила в понедельник, 30 марта, газета "Известия".

Как сообщал "Интерфакс", в прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами.

В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.