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Штаб опроверг приостановку призыва на военную службу в Петербурге

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сведения о приостановке призыва на военную службу в Петербурге, распространенные некоторыми СМИ, не соответствуют действительности, заявил замначальника штаба Западного военного округа (ЗВО) по организационно-мобилизационной работе Юрий Брезгин.

При этом полковник отметил, что "отправки призывников в войска скорректированы с учетом ограничительных мероприятий, введенных в регионе".

"Военным комиссариатом Санкт-Петербурга призывные мероприятия начаты своевременно и проводятся в соответствии с указом президента Российской Федерации", - сказал Брезгин, слова которого приводит пресс-служба ЗВО.

Ранее во вторник официальное издание Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом скорректированы даты отправки в войска новобранцев в ходе начинающегося 1 апреля весеннего призыва. "Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", - говорилось в публикации.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 135 тыс. граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля.

Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

Минобороны РФ Петербург

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