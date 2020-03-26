Джек Ма передал РФ более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма, сообщает российское военное ведомство в четверг.

Джек Ма побеседовал по телефону с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и отметил, что "был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса" в Китае, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В свою очередь Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз.

Россия оказалась не первой страной, которой основатель Alibaba помог в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее в марте стало известно, что благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 2 миллиона медицинских масок, 400 тысяч тест-систем и 103 респиратора 24 государствам Латинской Америки, в частности, Аргентине, Бразилии, Чили, Кубе и другим. Об этом сообщала газета South China Morning Post.

В январе этого года, как сообщал телеканал CNN, фонд Джека Ма пожертвовал Китаю 14,4 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса. По 5,8 млн долларов было выделено двум правительственным научно-исследовательским организациям КНР, оставшиеся средства были направлены на профилактику нового коронавируса и лечение заболевших в Китае.