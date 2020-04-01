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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
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В Госдуме заверили, что кошки и собаки не являются переносчиками коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Домашние животные не могут заразиться коронавирусом COVID-19 и распространять его, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, призвав россиян брать животных из приютов.

"По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19, как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус. Французское медико-санитарное агентство Anses также исключило возможность заражения человека вирусом от домашних животных. Эти данные подтверждаются и отечественными учеными. По данным Центрального НИИ эпидемиологии, домашние животные, в том числе кошки и собаки, не могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией", - написал Бурматов в среду в инстаграме.

Пандемия коронавируса

Депутат сообщил, что люди начали приносить своих животных в ветеринарные клиники и оставлять их в приютах, опасаясь заразиться, и призвал не делать так.

"Так что кошек и собак сейчас из приютов самое время наоборот разбирать: с ними никакая самоизоляция не страшна, они не дадут вам скучать на карантине и можно совершенно спокойно гулять в их компании на улице", - написал Бурматов.

Во вторник уже более половины регионов РФ ввели ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Они повторяют шаги, которые сделали Москва и Подмосковье: покидать квартиру и дом запрещено во всех случаях, кроме поездок на работу, обращения за неотложной медпомощью, наличии прямой угрозы здоровью, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.

В связи с этим в соцсетях появились шутки про усталого пса, которому пришлось выйти на прогулку 60 раз за один день, поскольку он оказался единственной собакой в многоквартирном доме.

Владимир Бурматов

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