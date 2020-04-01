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В Башкирии запретили продавать алкоголь с 18 вечера и до 10 утра

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров запретил продавать спиртное с 18:00 до 10:00, в том числе в учреждениях общепита. Ограничение вводится с 1 апреля на период самоизоляции.

Пандемия коронавируса

"Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит", - написал Хабиров в фейсбуке.

Ранее он говорил, что готов объявить "сухой закон" в случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности и случаев бытового насилия.

В Башкирии ограничения на продажу алкоголя действуют в период новогодних каникул, в День молодежи (27 июня), День знаний, а также в дни проведения праздника Сабантуй.

С вечера 31 марта в республике действует режим "полной самоизоляции". На этот период власти обещали ввести пропускной режим, разработку которого поручили главам муниципалитетов.

Башкирия Радий Хабиров

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