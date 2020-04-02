Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 932 605+75 118

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Красноярского приняли закон об ограничении продажи алкоголя в регионе в период ограничений из-за распространения коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба краевого парламента.

Согласно новым правилам, запрет на розничную продажу алкогольной продукции в регионе будет действовать с 18:00 до 10:00 часов по местному времени.

В миреВ Грузии ввели "сухой закон"В Грузии ввели "сухой закон"Читать подробнее

Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23:00 до 8:00.

Отмечается, что решение о новых ограничительных мерах принято после обращения в Заксобрание руководителя краевого главка МВД Александра Речицкого.

"В нем указывается, что с 16 по 29 марта, в период введения в крае ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, зафиксировано увеличение на 19% числа тяжких преступлений в сфере быта. Причиной этого, в том числе, является свободная продажа алкоголя", - говорится в сообщении.

Новый закон вступит в силу на следующий после опубликования день и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности.

Хроника коронавируса. Апрель.

6
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Красноярский край

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы

Минсельхоз пообещал начать интервенции на рынке зерна с 13 апреля

Жители Волгоградской области будут заполнять уведомления на вынос мусора и поход в магазин

В Алтайском крае коронавирус нашли у роженицы

В Алтайском крае коронавирус нашли у роженицы

Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Главный инфекционист ФМБА уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России

Что произошло за день: среда, 1 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');