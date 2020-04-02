В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Красноярского приняли закон об ограничении продажи алкоголя в регионе в период ограничений из-за распространения коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба краевого парламента.

Согласно новым правилам, запрет на розничную продажу алкогольной продукции в регионе будет действовать с 18:00 до 10:00 часов по местному времени.

Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23:00 до 8:00.

Отмечается, что решение о новых ограничительных мерах принято после обращения в Заксобрание руководителя краевого главка МВД Александра Речицкого.

"В нем указывается, что с 16 по 29 марта, в период введения в крае ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, зафиксировано увеличение на 19% числа тяжких преступлений в сфере быта. Причиной этого, в том числе, является свободная продажа алкоголя", - говорится в сообщении.

Новый закон вступит в силу на следующий после опубликования день и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности.