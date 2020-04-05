Песков не стал связывать удаленный режим работы Путина с болезнью главврача Коммунарки

Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево Фото: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Удаленный режим работы президента РФ Владимира Путина не связан с обнаружением коронавируса у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что (режим продлится - ИФ) еще неделю, как минимум, а то и больше", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Высказывания Пескова приводятся на сайте программы.

Как подчеркнул представитель Кремля, заболевание главврача подтверждает, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это сокращение физического общения. "Что президент и сделал", - констатировал Песков.

Пресс-секретарь президента также заметил, что Путин "регулярно тестируется, все, кто с ним работают, тоже регулярно тестируются".

В сообщении отмечается, что на вопросы программы "Москва. Кремль. Путин" Песков, как и в прошлый раз, отвечал дистанционно.

31 марта стало известно, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Медики сообщили, чтоон находится в удовлетворительном состоянии, Проценко продолжает работать дистанционно.