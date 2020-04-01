Пропуска для передвижения в период самоизоляции ввели под Владимиром

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Администрация города Коврова Владимирской области будет выдавать пропуска для передвижения работающих в период режима самоизоляции, сообщается на сайте администрации города.

"Во Владимирской области для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности, предусматривающий полную самоизоляцию. Некоторые организации продолжат работу. Для сотрудников будут оформлены специальные пропуска, чтобы они могли добраться до работы и обратно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления пропуска организациям необходимо подать сведения на сотрудников в администрацию города.

Как уточнили "Интерфаксу" в приемной администрации Коврова, пропуска будут действовать в пределах города. "Пока мы говорим только о Коврове", - уточнил собеседник агентства. На уровне области такая мера пока не вводилась.

Как сообщалось, 27 марта в больнице Коврова умер пациент с диагнозом "пневмония". Он лежал в общей палате. По информации управления Роспотребнадзора по Владимирской области, после смерти у мужчины был выявлен коронавирус.

В настоящее время все отделение больницы, где лежал пациент, находится на карантине - и больные, и персонал. Об этом сообщил ранее агентству главврач Центральной больницы Коврова Антон Зинченко.

Всего во Владимирской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим полной самоизоляции.

Спецпропуска для передвижения в Татарстане

Ранее в среду стало известно, что в Татарстане ввели систему спецпропусков для передвижения в период режима самоизоляции. Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, правительство региона утвердило правила получения спецпропусков посредством СМС.

Для получения пропуска татарстанцам необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС-сообщение на короткий номер.

"Гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом - Регистрация#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. В ответ он получает СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации. Затем следует отправить повторное СМС-сообщение с текстом "Цель" и указать цели передвижения", - сообщила Галимова.

Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС-сообщение с уникальный кодом разрешения и указанным периодом его действия.

Посредством такого пропуска во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или доставить лекарства больным родственникам.

Для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин за продуктами, выгула домашних животных и выноса мусора получение разрешения не требуется.

"Также постановлением утверждена форма справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для следования к месту работы. Справка не распространяется на передвижение по территории РТ, которое не связанно с выполнением служебных обязанностей", - уточнила Л.Галимова

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане с 30 марта введен режим самоизоляции. Также известно, что в республике зарегистрировано девятнадцать инфицированных коронавирусом.

Коды для контроля за соблюдением самоизоляции в Москве

1 апреля глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что портал мэрии готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции, чтобы получить такой код, человеку нужно зарегистрироваться на портале мэра.

"Платформа - это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки. Уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике человек, которому нужно получить соответствующий QR-код, зарегистрировавшись на портале, заполняет простую форму, и ему генерируется соответствующий код, который можно на экране телефона оставить, отправить на почту или распечатать", - сказал Лысенко в среду в эфире радио "Эхо Москвы".