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В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции

В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля.

До этой даты все жители республики, находящиеся за ее пределами, должны вернуться домой, а все, кто планировал уехать из Чечни, также должны успеть сделать это до 5 апреля, заявил Кадыров в среду в прямом эфире в своем инстаграме.

По его словам, с 5 апреля республика прекращает принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта. "Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов", - добавил Кадыров.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чечне за минувшие сутки был зафиксирован один новый случай инфицирования. Всего в Чечне 10 человек заразились COVID-19.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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Хроника 09 января – 01 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Рамзан Кадыров Чечня

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