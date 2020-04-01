В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля.

До этой даты все жители республики, находящиеся за ее пределами, должны вернуться домой, а все, кто планировал уехать из Чечни, также должны успеть сделать это до 5 апреля, заявил Кадыров в среду в прямом эфире в своем инстаграме.

По его словам, с 5 апреля республика прекращает принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта. "Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов", - добавил Кадыров.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чечне за минувшие сутки был зафиксирован один новый случай инфицирования. Всего в Чечне 10 человек заразились COVID-19.