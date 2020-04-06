Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратился к региональным властям с напоминанием, что вводимые меры борьбы с коронавирусом должны быть адекватными. Некоторые из инициатив в субъектах таковыми не являются.

"Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны - за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными", - сказал Мишустин.

Так он отреагировал на сообщения о перекрытии административных границ в регионах. Мишустин отметил, что на прошлой неделе были выявлены случаи, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

"Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством", - отметил он.

По его словам, именно об этом президент Владимир Путин говорил на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Он напомнил, что Путин своим указом дал главам субъектов РФ дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный на конкретной территории режим ограничительных мероприятий. "В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой", - уточнил Мишустин.